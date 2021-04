Covid: report Altems, ‘migliorano vaccinazioni, quasi a metà obiettivo 500mila al giorno’

Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) – “Migliora la campagna vaccinale: quotidianamente si arriva a somministrare quasi la metà (il 45%) delle 500mila vaccinazioni giornaliere indicate come obiettivo dal Piano Vaccinale Anticovid”. Lo evidenzia il report settimanale dell’Altems, l’Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma.

“Il gap giornaliero medio dell’ultima settimana è pari quindi al 55% (277.172 somministrazioni), in quanto la capacità media settimanale di somministrazioni quotidiane è stata pari a 222.828 somministrazioni, di cui 154.465 sono prima dose e 68.363 sono seconda dose – osserva il report – Tuttavia, esiste una grande variabilità tra le Regioni. Nell’ultima settimana sono solo 9 le Regioni al di sopra del gap giornaliero della media nazionale e che quindi somministrano più dosi settimanalmente: Abruzzo (54%), Emilia-Romagna (51%), Lazio (50%), Liguria (47%), Marche (52%), Molise (29%), provincia autonoma di Trento (53%), Umbria (51%), Veneto (38%)”.

“Negli ultimi sette giorni, la regione Puglia ha attivato un numero notevole di punti di somministrazione (13) seguita dall’Emilia- Romagna (12) e dal Piemonte (11). Al contrario, in Campania, Lombardia, Marche, Molise, provincia autonoma di Trento, Umbria e Valle D’Aosta non risultano nuovi punti di somministrazione”.