La Juve perde in casa col Benevento, ok Lazio e Samp

PALERMO (ITALPRESS) – Clamoroso all'Allianz Stadium dove il Benevento, che non vinceva dal 6 gennaio, fa il colpo grosso e batte 1-0 la Juventus. Brutta prova dei bianconeri, che mancano l'occasione di avvicinarsi all'Inter e devono ora guardarsi le spalle nella corsa a un posto in Champions. Al 35' Abisso inizialmente indica il dischetto per un presunto mani di Foulon, poi però la rivede al Var e giustamente assegna solo l'angolo, mentre qualche minuto dopo Ronaldo segna ma è in fuorigioco. E nella ripresa, al 69', arriva addirittura il vantaggio del Benevento: erroraccio di Arthur che serve in area Gaich, Danilo è in ritardo e l'argentino non sbaglia.

Secondo successo di fila per la Lazio, che vince alla Dacia Arena di misura. I biancocelesti passano al 37', con un gran destro di Marusic che si infila sotto l'incrocio, nella ripresa Udinese pericolosa con De Paul ma il palo gli nega il pari. Tre punti arrivano anche per la Sampdoria, 1-0 a Marassi sul Torino. La giocata che decide la partita arriva al 25': Quagliarella lancia sulla sinistra Augello, che supera Lyanco e serve al centro Gabbiadini, palla smistata di prima sull'altra fascia dove Candreva tutto solo piazza il diagonale vincente. Quagliarella sfiora poi il 2-0, col palo che salva Sirigu.

(ITALPRESS).

glb/red

21-Mar-21 17:00