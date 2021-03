Tsitsipas ferma Musetti in semifinale ad Acapulco

ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la splendida cavalcata di Lorenzo Musetti all'"Abierto Mexicano Telcel", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Il 19enne di Carrara, numero 120 Atp, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta approdato al penultimo atto di un "500", all'alba italiana ha ceduto per 6-1 6-3, in un'ora e 19 minuti di gioco, al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking mondiale e primo favorito del torneo. Rimane comunque un percorso da applausi quello di Musetti ad Acapulco: dopo aver eliminato in tre set all'esordio l'argentino Diego Schwartzman, numero 9 del mondo, si è ripetuto superando in rimonta lo statunitense Frances Tiafoe e poi superando nei quarti Grigor Dimitrov. Un cammino che lo proietta per la prima volta in Top 100: virtualmente è al numero 94 della classifica mondiale. Contro Tsitsipas, però, non c'è stato molto da fare. Il greco è partito molto deciso, ha dominato il primo set dopo il quale il 19enne di Carrara ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un trattamento agli addominali (nella parte centro-sinistra del torace). Al rientro Musetti ha dimostrato grande personalità ma nel settimo gioco ha perso di nuovo la battuta e nel game successivo, dopo aver annullato tre match point, ha dovuto alzare bandiera bianca. Tsitsipas troverà in finale Alexander Zverev, numero 7 del ranking e due del seeding, che si è aggiudicato per 6-4 7-6(5), in due ore e 9 minuti di gioco, il derby tedesco con il connazionale Dominic Koepfer. Per il 23enne di Amburgo sarà la 23esima finale nel circuito maggiore, dove ha messo in bacheca 13 titoli.

20-Mar-21 08:19