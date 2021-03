Vaccino AstraZeneca, Rezza "Ema chiarirà ogni dubbio"

ROMA (ITALPRESS) – "Finora in Italia sono state somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino. La sorveglianza di AIFA e del nostro Servizio Sanitario Nazionale ha registrato limitatissimi eventi avversi gravi". Lo precisa il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza che aggiunge: "La sospensione temporanea delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca è stata decisa in via soltanto precauzionale in accordo con Germania e Francia. EMA si riunirà a breve per chiarire ogni dubbio in modo da poter ripartire al più presto e in completa sicurezza con il vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale. Confidiamo, perciò, che chi ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca riceverà la seconda nei tempi previsti".

15-Mar-21 21:19