Pd, Letta scioglie la riserva "Mi candido a segretario"

ROMA (ITALPRESS) – "Non avrei mai pensato di essere qui ad annunciare la mia candidatura alla guida al Partito Democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore per la politica, passione per i valori democratici". Così in un video su Twitter l'ex premier Enrico Letta ha sciolto la riserva, annunciando: "Io ci sono".

"Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui una profonda amicizia e una grande sintonia. Parlerò domenica all'assemblea – ha spiegato -. Io credo alla forza della parola e chiedo a tutti coloro che voteranno di ascoltare la mia parola e votare sulla base di quello. Io non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano. Aprirò un dibattito in tutti i circoli, chiedo nelle prossime settimane di discutere, poi faremo sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti insieme", ha concluso.

(ITALPRESS).

tan/sat/red

12-Mar-21 12:38