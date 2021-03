Krunic-Dalot, il Milan vince a Verona e si avvicina all'Inter

VERONA (ITALPRESS) – Il Milan vince 2-0 al Bentegodi contro il Verona e accorcia momentaneamente a -3 in classifica dall'Inter capolista, impegnata domani sera contro l'Atalanta. Pioli soffre diverse assenze, tra cui Ibrahimovic e Theo Hernandez, ma i sostituti non li fanno rimpiangere: a segno Krunic e Dalot. Dopo un brivido per un retropassaggio di Tomori che innesca Lasagna, la gara si mette in discesa per i rossoneri. Il protagonista è Krunic: da una sua percussione nasce una punizione dal limite, battuta dallo stesso Krunic che trova una traiettoria difficile su cui Silvestri, un po' sorpreso, non arriva: 1-0. La reazione della squadra di Juric è poco incisiva e il Milan si limita a gestire la palla fino all'intervallo, abbassando i ritmi.

Nella ripresa passano solo 4 minuti e arriva il raddoppio. Dopo un'azione in velocità tra Saelemaekers e Leao, la palla arriva a Dalot al limite dell'area che finta, si accentra e calcia un destro potente all'incrocio dei pali. Juric prova a cambiare qualcosa un po' in tutti i reparti, ma il centrocampo del Milan riesce a contenere senza particolari problemi le iniziative dei padroni di casa. Dimarco e Bessa portano un po' di vivacità nelle manovre d'attacco e creano un paio di situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto quando da un cross di Dimarco, Ceccherini mette a lato di testa in due occasioni. Queste restano le occasioni più grosse per il Verona, con il Milan che con ordine gestisce il vantaggio e "accompagna" la gara verso il fischio finale. Sono tre punti fondamentali per i rossoneri di Pioli che consolidano il secondo posto e mettono pressione all'Inter.

(ITALPRESS).

tre/fsc/gm/red

07-Mar-21 17:10