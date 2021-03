Il Crotone di Cosmi si rialza e batte il Torino 4-2

CROTONE (ITALPRESS) – Finisce 4-2 allo "Scida" tra Crotone e Torino. Buona la prima tra le mura amiche per Cosmi che, grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas, conquista tre punti d'oro in uno scontro diretto per la salvezza. Inizio di gara arrembante degli ospiti che, all'8', mettono paura a Cordaz con Rodriguez, direttamente da punizione. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e, al 26', Ansaldi tocca il pallone con la mano in area granata. Guida non ha dubbi e indica immediatamente il dischetto del rigore. Dagli undici metri si presenta Simy, che batte Sirigu per il vantaggio degli "squali". Incassata la rete, la squadra di Nicola prova subito a rimettere a posto il risultato. Al 36', palla per Ansaldi sul versante sinistro dell'area; l'argentino non ci pensa troppo e calcia di prima intenzione ma Cordaz para. La pressione offensiva granata non diminuisce e, al 45', Nicola può esultare per il gol del pareggio: tiro-cross dalla sinistra di Ansaldi, sul pallone si avventa Mandragora che spinge il pallone in rete. Nella ripresa la squadra di Cosmi si mostra propositiva e al 54' passa con una zampata di Simy. La rete messa a segno regala nuove energie ai calabresi che, all'80', trovano la rete del 3-1 con Reca. La gara sembra ormai chiusa ma il Torino non ci sta e all' 84', dalla distanza, Sanabria s'inventa una conclusione che lascia di sasso Cordaz. Gli ultimi minuti della partita sono scintillanti, il Crotone non si lascia intimorire e in pieno recupero Ounas si mette in proprio e segna il gol del definitivo 4-2.

07-Mar-21 17:12