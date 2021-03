La Strega non si piega al vento cattivo. Combatte la crisi, allontana il rischio che il gruppo possa trasformarsi in una polveriera e trova a La Spezia una boccata d’ossigeno di quelle che possono permettere di riprendere fiato e ripartire. Non è molto, perché il Benevento torna dalla trasferta ligure con un solo punto (1-1 il risultato finale, con vantaggio giallorosso firmato da Gaich), ma alla luce delle condizioni in cui è arrivato a questo snodo cruciale del campionato, tocca accontentarsi di aver limitato i danni, cosa che rappresenta già di per sé un buon risultato. Ecco perché quello strappato al ‘Picco’ è un pari che incoraggia. Magari non è una leva determinante per tenersi a distanza di sicurezza dal pantano della bassa classifica, ma almeno è un segnale di una squadra viva, che vuole cancellare tensioni e paure e dimostrare che, pur avendo perso qualche partita di troppo, non ha perso lo spirito giusto.

