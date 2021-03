Archiviata la scoppola subita contro il Verona, il Benevento è subito tornato in campo ieri mattina. All’antistadio ‘Imbriani’, consueta seduta defaticante per chi ha giocato mercoledì sera contro gli scaligeri, mentre tutti gli altri sono stati impegnati in esercitazioni atletiche e situazioni tecnico-tattiche con partita finale per gli altri. Questa mattina è prevista un’altra seduta che di fatto diventa una rifinitura, visto che con lo Spezia si giocherà domani alle 15.

