Parchi logistici, il gruppo VGP sarà carbon neutral entro il 2025

ROMA (ITALPRESS) – VGP NV, società paneuropea che possiede, sviluppa e gestisce parchi logistici e semi industriali di qualità, punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2025.

VGP ha definito diversi step che permetteranno all'azienda di conquistare la neutralità carbonica entro il 2025. Inoltre, VGP si impegna a ridurre le emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e 2 del 50% entro il 2030 dall'anno base 2018. Nel Corporate Responsability Report, appena pubblicato, l'azienda illustra il suo approccio alle emissioni Scope 1-3, parte della sua ampia strategia di sostenibilità e delle azioni che raggiungeranno il traguardo emissioni zero.

Jan Van Geet, CEO di VGP, sottolinea che "il nostro impegno a diventare carbon neutral entro il 2025 è per me una priorità fondamentale. Vorrei realizzare tutti i cambiamenti ad oggi possibili al fine di preservare al meglio le risorse esistenti per le prossime generazioni. Inoltre, sono convinto che tutte le nostre azioni verso un futuro più sostenibile avranno un impatto positivo e rafforzeranno i nostri legami con tutti gli stakeholder: conduttori, amministrazioni locali, investitori, partner commerciali e dipendenti".

Il Corporate Responsibility Report 2020 di VGP sottolinea i progressi e l'impegno dell'azienda nel consolidare gli sforzi di sostenibilità portati avanti durante la pandemia di COVID-19: "La salvaguardia della salute e del benessere dei dipendenti è stata una priorità assoluta nel 2020, garantendo allo stesso tempo che l'emergenza sanitaria avesse un impatto minimo sull'avanzamento della costruzione dei parchi VGP", si legge in una nota. "Un altro passo importante, sulla strada verso la neutralità carbonica, è stato l'incremento degli sforzi rispetto alla certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), che è stata riconosciuta al 35% del portfolio, così come la notevole espansione della capacità di generazione di energia verde del business di VGP Renewable Energy a 42,5 MWp, con ulteriori 53,3 MWp in programma", continua la nota.

La Fondazione VGP, nata nel 2019, ha ricevuto un contributo di 3 milioni di euro da VGP nel 2020 e ha scelto 16 progetti iniziali, per i quali è stato stanziato oltre 1 milione di euro. Inoltre, VGP si è impegnata a disporre un ulteriore contributo di 4 milioni di euro per il 2021.

