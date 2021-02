Inail, arriva la nuova App per i cittadini

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la nuova App Inail di supporto ai cittadini. L'emergenza sanitaria ha reso sempre più necessaria l'esigenza di un rapido processo di modernizzazione del rapporto tra istituzioni e utenti, attraverso la creazione di piattaforme e canali di comunicazione digitale efficienti e veloci.

L'Applicazione è rivolta all'utenza interna ed esterna. La nascita della nuova App Inail, che si rivolge agli utenti interni ed esterni, rientra nel contesto delle molteplici iniziative già avviate dall'Istituto finalizzate a potenziare i canali di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in tutto il territorio nazionale (servizi on line: "Inail risponde", "Agenda appuntamenti", "Servizi per il lavoratore").

Nella nuova App sono presenti varie sezioni di navigazione: "Faq" che permette di consultare l'elenco delle risposte alle domande più frequenti; "Inail risponde" con la possibilità di inviare richieste di supporto, informazioni, chiarimenti sull'utilizzo dei servizi on line, approfondimenti normativi o procedurali, segnalazioni di integrazione dei contenuti presenti sul portale istituzionale.

Mediante la nuova App, inoltre, attraverso la voce, "Le mie richieste", è possibile consultare l'elenco delle istanze di supporto inoltrate mediante il servizio "Inail risponde" e il relativo andamento; l'area, "Sedi", consente, invece, di individuare le strutture Inail sul territorio, visualizzando gli orari di apertura degli sportelli, con la possibilità di richiedere le indicazioni stradali per raggiungerle. "Guide e manuali" offre l'opportunità di entrare nella sezione del portale istituzionale dedicata, dove sono disponibili i testi operativi relativi alle procedure.

Futuri sviluppi dell'Applicazione prevedono ulteriori strumenti informativi e dispositivi per le sezioni Lavoratori e Aziende e nuove funzionalità come la gestione degli appuntamenti e dell'accesso in sede. Sono in lavorazione anche altre aree di navigazione per gli utenti interni.

Messaggistica istantanea e comunicazioni personalizzate. Tra le potenzialità della nuova App anche l'utilizzo della messaggistica istantanea sui dispositivi mobili mediante notifiche push, in grado di consentire comunicazioni e avvisi personalizzati per categorie di utenti specifici, recapitati in modo capillare, ad esempio in occasione di scadenze o adempimenti.

