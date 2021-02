Dipendenti Maserati diffondono in anteprima immagini SUV Grecale

MODENA (ITALPRESS) – Un prototipo del nuovo SUV Grecale è stato fotografato davanti alla storica sede Maserati in Viale Ciro Menotti a Modena. Sono stati i dipendenti a diffondere per primi le immagini sui social network. Maserati è innovativa per natura e, quindi, ha deciso di condividere le fotografie del nuovo modello in esclusiva con la Maserati Family. Le vetture prototipali sono impegnate in un intenso periodo di test (in strada, in pista, in percorsi off-road e in diverse condizioni di utilizzo) per raccogliere dati fondamentali che permetteranno l'ottimale messa a punto finale del nuovo SUV. Grecale sarà prodotto a Cassino dove è stato previsto un investimento di circa 800 milioni di euro. La World Premiere di Maserati Grecale avrà luogo entro la fine del 2021.

(ITALPRESS).

tvi/com

18-Feb-21 17:00