Governo, Meloni "In direzione Fdi proporrò voto contrario"

ROMA (ITALPRESS) – "Ho sempre detto che saremmo stati all'opposizione di questo Governo, e che sul tipo di opposizione da fare avremmo valutato il quadro, ma in ogni caso non avremmo mai votalo la fiducia a Draghi". Lo ha ribadito la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica" su Radio 24. "Abbiamo convocato la Direzione nazionale del partito per domani e la mia proposta sarà di voto contrario – ha detto ancora la Meloni – Pur avendo massimo rispetto per Mario Draghi, non credo possa fare quello di cui ha bisogno il Paese, e trovo irrispettoso verso gli italiani confermare la maggior parte dei ministri del precedente Governo, dando poi tutto nelle mani del Partito Democratico". "La Lega attualmente è il primo partito in Italia, secondo i sondaggi – ha concluso la Meloni – Invece mi pare che questo Governo sia molto spostato verso sinistra su temi molto importanti".

14-Feb-21 10:46