Accordo fra Giglio.com e Banca Popolare Sant'Angelo

MILANO (ITALPRESS) – Giglio.com, il gruppo palermitano del luxury, pioniere del digitale, stringe un accordo con Banca Popolare Sant'Angelo, istituto di credito siciliano, per creare nuove opportunità e vantaggi ai clienti delle due società.

Eccellenza, innovazione e territorialità sono i punti focali di questa partnership. Le due realtà – entrambe tecnologicamente all'avanguardia e fortemente radicate nel territorio siciliano, pur con visione internazionale – hanno siglato "un accordo che ancora una volta si muove nella direzione di anticipare le esigenze della contemporaneità, offrendo soluzioni dinamiche e vantaggi reali".

"La Sant'Angelo – afferma l'AD Ines Curella – continua nel proprio percorso di innovazione per vivere al meglio le sfide del presente, con l'obiettivo primario di rispondere alle aspettative e alle esigenze dei clienti: ampliando le nostre partnership, garantiamo una più ampia e sempre aggiornata gamma di servizi. La scelta di sviluppare questa importante collaborazione con Giglio.Com, brand sinonimo di cultura e di affidabilità, impegnato attivamente nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera, si inserisce perfettamente nel nostro processo di evoluzione sempre a fianco dei nostri Soci e clienti".

A unire queste due realtà imprenditoriali siciliane, contribuisce anche l'appartenenza di entrambe, in qualità anche di fondatori, al consorzio Meditchain, la rete per le imprese del Mediterraneo che hanno adottato per il proprio business la blockchain, la quale, in virtù del suo porsi come facilitatore tecnologico, ha l'obiettivo di generare processi virtuosi di innovazione sociale, creando un filo diretto con l'Unione Europea. Uno strumento importante per dare valore alla territorialità in chiave globale e per creare un modello di cooperazione e integrazione tra aziende diverse che mettono la tecnologia al servizio dello sviluppo comune.

"E la Sicilia, una volta di più, è al contempo contenitore e volano di una strategia di crescita che non prescinde dalla territorialità ma la arricchisce con aspetti sempre diversi e globali di cui Giglio.Com è un autorevole testimone", ha concluso Giuseppe Giglio CEO di Giglio.com.

(ITALPRESS).

abr/com

08-Feb-21 12:08