Doppietta Luna Rossa, 2-0 su American Magic

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Luna Rossa Prada Pirelli domina American Magic e si porta sul 2-0 nella serie delle semifinali della Prada Cup. Ad Auckland inizia alla grande il cammino della barca italiana che vince entrambe le regate con un netto vantaggio ai danni del team statunitense, sia in gara 1 che in gara 2. Nella prima Luna Rossa taglia il traguardo 2 minuti e 43 secondi prima degli avversari, nella seconda il distacco aumenta: +3'07". Si va sul 2-0, dunque, in una semifinale che si svolge al meglio delle 7 regate e che mette in palio un posto in finale contro il team inglese di INEOS Team UK.

(ITALPRESS).

ari/red

29-Gen-21 08:00