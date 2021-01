Centrodestra "Serve Governo forte, al Quirinale delegazione unitaria"

ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, Fi, FdI con rappresentanti di Udc, Cambiamo! – Idea e Noi con l'Italia) "ha chiesto al presidente della Repubblica di partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria". È quanto si legge in una nota congiunta diffusa al termine del vertice.

Nel corso della riunione, "il centrodestra ha ribadito la necessità che l'Italia abbia in tempi rapidi un governo con una base parlamentare solida, una forte legittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza raccogliticcia – prosegue la nota -. La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai ristori e dalla proroga del blocco delle cartelle esattoriali.

Ferme restando le posizioni già espresse al Presidente della Repubblica nel corso dell'ultimo incontro, il centrodestra si affida alla sua saggezza".

