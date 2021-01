Governo, Zingaretti "Conte punto di equilibrio, ma serve base più ampia"

ROMA (ITALPRESS) – "Rischio elezioni anticipate? Il Pd non ha mai puntato alle elezioni anticipate, non vuole le elezioni anticipate, ci siamo spesi per evitare le elezioni, garantendo una buona qualità di governo. Abbiamo avuto responsabilità sulla battaglia dei contenuti". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di "Radio Immagina", la web radio del Pd. "E' stata la mossa di Matteo Renzi che ha portato ad un rischio di elezioni anticipate – ha aggiunto -. Noi dobbiamo uscire da questa situazione, è stata l'apertura della crisi che ha portato al rischio di elezioni anticipate, cosa che si deve scongiurare con un governo autorevole, con una base parlamentare ampia e un nuovo patto di legislatura, per affrontare il Covid, la campagna vaccinale, che chiuda il Recovery Fund e apra la stagione degli investimenti e affronti le riforme indispensabile per il paese". Zingaretti ha ricordato che "l'annuncio delle dimissioni delle ministre di Italia Viva ci ha fatto precipitare in questa crisi. Io vado avanti per trovare soluzioni, non per creare problemi".

"Conte in questo momento è il punto di equilibrio più avanzato, ha preso la fiducia 4 giorni fa", ha evidenziato il leader dem.

"C'è un pacchetto di provvedimenti che sono per la salvaguardia dell'Italia indispensabili – ha aggiunto -. Su questo noi cerchiamo di costruire una maggioranza, una possibilità che si può raggiungere se non si procede per strappi". Zingaretti ha specificato che "la soluzione alla crisi non vuol dire solo baci e abbracci, le soluzioni devono essere di alto respiro. L'idea di un governo che guardi agli interessi nazionali, al bene comune, di stampo europeista, che fa una un'agenda di contenuti breve ma concreta, può presentarsi con Conte e prendere il consenso. Saranno giorni complesso che vanno vissuti con passione".

