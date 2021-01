Governo, Renzi "Non c'è una maggioranza, fiducia in Mattarella"

ROMA (ITALPRESS) – "Non c'è una maggioranza. Non esiste. Dal voto in Senato sono uscite due minoranze e il fatto che Conte continui a far finta di nulla pur di non lasciare lo scranno non mi spaventa, mi dispiace". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una lunga intervista ad Avvenire evoca con chiarezza le dimissioni del premier. Ma senza crederci perchè per "Conte prima viene il suo destino personale, poi il bene comune". Parallelamente dice di riporre totale fiducia nelle scelte del Quirinale. "Qualsiasi cosa deciderà il presidente della Repubblica avrà il nostro pieno consenso. In una partita difficile l'ultima cosa da fare è contestare l'arbitro. Sergio Mattarella gode della nostra incrollabile fiducia".

Per Renzi "lo spettacolo del mercato allestito a Palazzo Madama è indecoroso. Uno show triste che l'Italia non merita. I 5stelle sono passati dall'uno vale uno all'uno vale l'altro. Chiedo a Conte: non telefonare ai senatori, telefona alla Pfizer per sapere perché hanno ridotto i vaccini". E promette: "Non mi fermo. Non rinuncio alle mie idee e ai miei principi".

Il nodo governabilità è reale. In quasi tutte le commissioni non c'è maggioranza. E il leader di Italia Viva avverte: "Anche per questo suggerirei più prudenza a chi vuole fare senza di noi. Senza Italia Viva non c'è maggioranza nemmeno nelle commissioni". Questo però non significherà paralisi delle Camere: "No. Noi ci siamo. Ho appena votato lo scostamento di bilancio in Senato. Dipende dal Governo, non da noi. Noi facciamo e faremo la nostra parte". Ma "adesso si decide il destino dei fondi europei. Adesso si decide il rientro a scuola. Adesso possiamo salvare decine di migliaia di posti di lavoro. Adesso si fa il piano di vaccinazione. Di queste cose la politica deve occuparsi e se non lo fa è colpevole".

(ITALPRESS).

