Coronavirus, 13.571 nuovi casi e 524 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.571 nuovi casi di coronavirus contro i 10.497 di ieri. I tamponi effettuati sono 279.762, in aumento rispetto a ieri quando erano 254.070. Il rapporto tamponi/positivi si attesta al 4,85%. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Secondo il bollettino, i morti oggi sono 524 (ieri erano 603) mentre i guariti sono 25.015 e gli attuali positivi sono 523.553, con una riduzione di 11.971 unità.

Si allenta la pressione negli ospedali con un calo dei pazienti ricoverati, che oggi sono 22.469, 230 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 2.461 pazienti, con una riduzione complessiva di 26 unità nelle ultime 24 ore e con 152 nuovi ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 498.623.

Per quanto riguarda la diffusione del contagio nelle singole regioni, il maggiore incremento di casi si registra in Lombardia (1.876), seguono Sicilia (1.486) e Veneto (1.359).

20-Gen-21 18:48