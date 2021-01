Salvini "Mai con Pd e M5s al governo,il centrodestra può avere i numeri"

ROMA (ITALPRESS) – "Noi siamo pronti a prenderci responsabilità di governo ma non con Pd e M5S, questo mi sembra evidente perchè stanno smontando quello che abbiamo fatto in un anno, quindi è chiaro che tutti insieme a far nulla non funziona. Un governo a guida centrodestra i numeri potrebbe averli". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Radio anch'io su Rai Radio1. "Io vado al governo con Zingaretti? Come faccio a governare con chi sta cancellando Quota 100, con chi sta cancellando la flat tax per le partite Iva, siamo seri",ha aggiunto. "E' surreale – aggiunge – che da un mese e mezzo ci sia un governo fermo e un'Italia ferma. Il governo procede al buio, sul Recovery Fund siamo gli ultimi, sono soldi che sono a prestito".

13-Gen-21 09:33