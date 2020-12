Illimity Bank, ok aumento capitale per joint venture con gruppo Sella

MILANO (ITALPRESS) – Si è riunita oggi, secondo le modalità previste dalla normativa, l'assemblea degli azionisti di illimity Bank S.p.A..

L'assemblea, in composizione straordinaria e a seguito delle autorizzazioni ricevute dalle Autorità di Vigilanza al riguardo, ha approvato all'unanimità dei presenti l'aumento di capitale sociale a servizio degli accordi con il Gruppo Sella relativi alla creazione di una joint Venture in HYPE S.p.A.

La Joint Venture, annunciata lo scorso 22 settembre, rappresenta la prima operazione di consolidamento industriale nel mercato italiano dell'Open banking, nuovo ambito di espansione e di sviluppo dei servizi finanziari digitali. Grazie all'accordo siglato da illimity con il Gruppo Sella per il paritetico controllo di HYPE, la Fintech – leader italiano nei servizi finanziari innovativi erogati da operatori non bancari – beneficerà di una significativa accelerazione in termini di esecuzione della propria strategia.

HYPE, che già conta 1,3 milioni di clienti, punta a oltre 3 milioni di clienti al 2025 grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali generate dall'integrazione nella società del ramo di azienda di Open banking che illimity era in procinto di lanciare sullo stesso segmento di mercato.

L'integrazione delle due piattaforme genererà valore rilevante per tutti gli stakeholder con un obiettivo di utile netto di HYPE pari a 3,5 milioni di euro nel 2023 e 17 milioni nel 2025 e un impatto positivo sul risultato netto di illimity già nel 2021, in crescita a circa 10 milioni di euro nel 2023 e circa 20 milioni di euro nel 2025. Corrado Passera, CEO di illimity, ha commentato: "Con l'operazione approvata dall'Assemblea degli azionisti, oggi siamo pronti a perfezionare l'accordo con il Gruppo Sella. Fin dall'inizio del 2021 avvieremo insieme l'ulteriore sviluppo di HYPE per rafforzarne la leadership nell'Open banking. Si tratta di un mondo in accelerata espansione dove HYPE, grazie ai risultati già accumulati, unitamente all'apporto di illimity, si propone di raggiungere risultati economici di grande interesse".

