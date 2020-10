Coronavirus, record nuovi positivi, 8.804 in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record di contagi in Italia. Un numero mai registrato dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 8.804, con un incremento rispetto al dato di ieri di 1.472. Crescono anche i tamponi toccando anche in questo caso un record: quelli processati sono infatti 162.932. È quanto si evince dalla lettura del bollettino diramato dal ministero della Salute. Ad oggi i casi totali sono 381.602. In forte crescita il numero dei decessi: le vittime sono 83, quasi il doppio rispetto ai 43 di ieri. Attualmente i positivi in Italia sono 99.266, 92.884 (+6.448) sono le persone in isolamento domiciliare, i ricoverati sono 5.796 (+326), 586 dei quali in terapia intensiva (+47 rispetto a ieri). La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell'ultima giornata è la Lombardia con 2.067 nuovi casi, seguita dalla Campania con 1.127 e Piemonte (1.033). Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (37 casi) e il Molise (30). Non ci sono regioni Covid free.

15-Ott-20 18:04