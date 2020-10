Coronavirus: pediatri Usa, ha infettato 700mila bimbi, 10,7% totale casi

Milano, 15 ott. (Adnkronos Salute) – Dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono quasi 700mila (697.000) i bambini risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2 negli Stati Uniti, pari al 10,7% tutti i casi registrati. E’ quanto emerge da un report dell’American Academy of Pediatrics (Aap), che collabora con la Children’s Hospital Association per raccogliere e condividere i dati a disposizione sull’infezione nei bimbi.

I numeri del rapporto, relativi alle positività registrate per fascia d’età, sono stati messi a disposizione l’8 ottobre sui siti web dei dipartimenti sanitari di 49 stati americani, più New York City (Nyc), Distretto di Columbia, Porto Rico e Guam. Un sottogruppo più piccolo di stati ha notificato anche dati su ricoveri e mortalità per età, e le cifre indicano che “ospedalizzazioni e decessi non sono comuni in età pediatrica. Al momento – spiegano gli esperti – sembra che la malattia grave associata a Covid-19 sia rara tra i bambini. Tuttavia gli stati dovrebbero continuare a fornire rapporti dettagliati su casi, test, ricoveri e mortalità per età ed etnia – raccomanda l’Aap – così che gli effetti di Covid-19 sulla salute dei bambini possano essere documentati e monitorati”.

Il tasso complessivo di infezione da coronavirus Sars-CoV-2 tra i piccoli è pari a 927 casi su 100.000 bambini. Nelle 2 settimane comprese tra il 24 settembre e l’8 ottobre i nuovi casi sono stati 77.073, con un aumento del 13%. I dati sui ricoveri sono arrivati da 25 stati e da Nyc, e indicano che i bambini rappresentano lo 0,9-3,6% del totale ospedalizzazioni, e che lo 0,3-7,5% di tutti i casi di Covid-19 nei bimbi portano a un ricovero.

Quanto alla mortalità, in base ai dati riportati da 42 stati e Nyc, i bambini sono lo 0-0,23% dei decessi complessivi per Covid-19, con 16 stati che hanno segnalato zero morti in età pediatrica. Fra quelli che lo hanno fatto, lo 0-0,16% di tutti i casi di infezione da Sars-CoV-2 nei bimbi ha causato la morte del paziente.