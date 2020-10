Coronavirus, Speranza "Cambio di fase, scuola priorità assoluta"

ROMA (ITALPRESS) – "È evidente a tutti che siamo a un cambio di fase". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in merito alla situazione legata al Covid-19.

Il ministro ha evidenziato che "da ormai dieci settimane c'è una tendenza della curva alla risalita. È una tendenza di natura europea, non solo nazionale. Se dal 4 maggio in poi ogni Dpcm tendeva ad allargare le maglie – ha aggiunto -, per la prima volta c'è un Dpcm che va nella direzione opposta e che, seppur solo con interventi molto settoriali e specifici, dà un messaggio al Paese dell'apertura della fase nuova". Secondo il ministro quello "del trasporto pubblico urbano è un tema vero. Proprio oggi c'è una riunione convocata con gli assessori regionali al trasporto e con i ministri competenti. Verificheremo le soluzioni. La mia opinione è che dobbiamo provare a lavorare soprattutto su due ambiti. Uno è quello di favorire la possibilità di un rafforzamento dello smart working. La seconda strada – ha proseguito – è quella di provare a incentivare le differenziazioni di ingresso di uffici pubblici e scuole. Partirei da queste due strade provando a non entrare immediatamente dentro le questioni che riguardano la scuola", ha aggiunto Speranza precisando che "la scuola è considerata dal governo una priorità assoluta".

(ITALPRESS).

ym/ads/red

14-Ott-20 13:04