Italia Plastic free, i cittadini scendono in campo

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – Weekend all’insegna del senso civicoper un’Italia plastic free. E’ l’iniziativa di Plastic Free che nell’ultimo fine settimana, ha organizzato altri 25 appuntamenti di raccolta in tutta Italia. Nonostante il maltempo, gli eroi dalla maglia blu hanno raccolto altri 15.000 kg di plastica e rifiuti facendo salire così il conteggio totale di raccolta ad oltre 172mila chilogrammi rimossi dall’ambiente negli ultimi 5 mesi.

Tante le bonifiche da nord a Sud, tra le città coinvolte: Nicotera Marina (Vv), Gossolengo (Pc), Occhiobello (Ro) Barberino di Mugello (Fi), Bologna, Parma, Pomezia (Rm), Modena, Avezzano (Aq), Como, Monza, Benevento, Petrosino (Tp), Siracusa, Napoli, Cassino (Fr), Ostia (Rm), Castel Volturno (Ce), Latina, Catania, Corciano (Pg), Arborea (Or), Verona, Guidonia Montecelio (Rm), Scoglitti (Rg).

“Dedicare un paio d’ore al bene della natura – sottolinea il presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano – non solo fa bene al Pianeta bensì a sé stessi. Durante la raccolta è possibile conoscere nuovi amici e soprattutto lasciare a casa i pensieri e la quotidianità frenetica. Essere un volontario – ribadisce De Gaetano – non costa nulla, è semplicemente necessario andare nella sezione eventi sul sito plasticfreeonlus.it, scegliere l’appuntamento più vicino alla propria città e aderire compilando il modulo da volontario”. Fino alla fine di ottobre sono previsti almeno altri 25 appuntamenti, senza contare che dal 19 ottobre Plastic Free inaugurerà il proprio progetto dedicato alle scuole, per sensibilizzare anche gli studenti.