Belinelli,Ambrosini,Mazzanti con McDonald's per aree sportive ad Arquata

ARQUATA DEL TRONTO (ITALPRESS) – Una giornata speciale quella che McDonald's, oggi (10 ottobre), ha organizzato insieme al Comune di Arquata del Tronto per l'inaugurazione delle nuove aree sportive e ricreative del Comune, realizzate grazie al contributo di 470mila euro raccolti nel 2016 attraverso l'iniziativa "Olive all'Ascolana solidali". Un gesto concreto di sostegno alle comunità locali colpite dal terremoto che culmina in un giorno di festa, giochi e attività con il coinvolgimento di Marco Belinelli, cestista NBA, Massimo Ambrosini, stella del calcio italiano e Davide Mazzanti, CT della nazionale italiana di volley femminile. L'inaugurazione si è aperta alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessia Morani, del Presidente Regione Marche, Francesco Acquaroli e del sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci, che hanno partecipato alla cerimonia di taglio del nastro. Il progetto ha preso forma nella riqualificazione dell'area sportiva polifunzionale della frazione di Borgo, ora completa di una zona ludico ricreativa per i bambini e di un campo polisportivo, in cui le giovani squadre di casa potranno tornare ad allenarsi. Non solo, con il contributo di McDonald's è stato possibile ricostruire anche l'area sportiva della frazione di Faete, dotata di un campo da calcio, un'area verde e giochi per i più piccoli.

Arquata del Tronto è uno dei comuni più fortemente colpiti dallo sciame sismico che ha coinvolto il Centro Italia tra l'estate a l'autunno del 2016. Questo progetto di riqualificazione è frutto di un'iniziativa solidale promossa da McDonald's nei mesi immediatamente successivi al sisma, in collaborazione con il Comune di Arquata del Tronto. Con l'operazione "Olive all'Ascolana solidali", l'azienda ha infatti donato 1 euro per ogni porzione di olive all'ascolana (fornite da SIA, azienda con sede a Offida – AP) acquistata nei suoi ristoranti, raggiungendo grazie alla generosità degli italiani la cifra di 470mila euro interamente devoluti a beneficio del comune marchigiano. "Oggi si compie un passo importante sulla strada del ritorno alla normalità per Arquata del Tronto. Grazie alla solidarietà dei cittadini e all'impegno di McDonald's Italia si inaugura un nuovo campo sportivo polifunzionale dedicato ai ragazzi e ai bambini della città" ha dichiarato Alessia Morani, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico. "Ringrazio il sindaco di Arquata del Tronto, tutta l'amministrazione e la cittadinanza, e ringrazio McDonald's, i promotori di questa iniziativa – ha affermato il Presidente Regione Marche Francesco Acquaroli – e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo campetto sportivo, che rappresenta molto di più per questa comunità, è un segno di speranza e un mattone per la costruzione del futuro, reso possibile dalla grande solidarietà di cui siamo stati testimoni". "Siamo molto felici di poter partecipare all'inaugurazione di queste nuove strutture – ha commentato Andrea Carrieri, Field Service Director di McDonald's Italia – che rappresentano il contributo di McDonald's e della sua intera rete di ristoranti come segno di vicinanza e sostegno concreto alle persone colpite dal sisma. Nuovi spazi di condivisione nati dalla generosità di tutti gli italiani che hanno preso parte alla nostra iniziativa solidale e dalla collaborazione con le istituzioni che hanno reso possibile il progetto, a cui va tutta la nostra gratitudine". "Oggi grazie a questo generoso atto di solidarietà, saranno riqualificate tre aree sportive nel territorio comunale. Questi impianti rappresentano per tutti i ragazzi che vivono sul territorio un punto di ritrovo che consentirà loro di poter praticare sport e di trascorrere del tempo libero insieme" – ha affermato Aleandro Petrucci, Sindaco di Arquata del Tronto. I nuovi spazi riqualificati verranno gestiti direttamente dal Comune di Arquata del Tronto e saranno a disposizione di tutti i suoi cittadini.

10-Ott-20 14:30