Al Gic di Piacenza il kit di invito a prevenzione anti Covid-19 Sanatek

Renate (MB), 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Prevenzione e sicurezza per vincere la battaglia contro il Covid-19. I laboratori Tekna Chem, azienda leader e professionista nella produzione di additivi di alta specializzazione per calcestruzzi, dopo aver riconvertito parte della propria attività verso una nuova linea di prodotti igienizzanti, la Sanatek, rafforza il nuovo brand con la realizzazione del ‘Kit di invito alla prevenzione’. Coerente con la propria mission, che promuove l’innovazione e il lavoro di squadra, Tekna Chem investe, dunque, nella prevenzione, regola ormai imprescindibile della nuova quotidianità. Con l’inverno alle porte e con il rischio incombente di patologie influenzali, diffusione di germi e con il coronavirus ancora in circolazione, Sanatek predispone una serie di prodotti mirati a ‘fare da barriera’ al rischio di contagio.

Il ‘Kit di Invito alla Prevenzione’ comprende 2 contenitori igienizzanti per le mani da 1000ml, 2 da 500ml e 4 da 80ml, oltre ad un set di mascherine. Prodotti ad azione rapida, pratici da utilizzare in ogni momento in cui non sia possibile lavare le mani: al lavoro, sui mezzi di trasporto, o quando si è a contatto con superfici non adeguatamente sanificate.

Grazie all’azione combinata di alcol etilico e acqua ossigenata sono in grado di rimuovere i batteri fino al 99 per cento. Il ktt è prodotto negli stabilimenti in Brianza appositamente riconvertiti per produrre igienizzanti per le mani, per le superfici e per i tessuti, facendo leva sui laboratori di ricerca chimica già presenti e operanti in Tekna Chem.

“Siamo partiti da un know how molto solido di ricerca e innovazione nel settore della chimica -spiega Silvio Cocco, numero uno dell’azienda e presidente della Fondazione Istituto Italiano per il Calcestruzzo- Il nostro core business, infatti, è proprio lo studio delle reazioni chimiche degli additivi che compongono il calcestruzzo. Per la nuova produzione, è stato rafforzato il laboratorio di ricerca con nuovo personale competente nei settori della cosmetica e della cura della pelle”.

La linea Sanatek verrà riproposta alla fiera del GIC 2020 (Giornate italiane del calcestruzzo) a Piacenza, che si svolgerà nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre e dove alcuni esemplari del ‘Kit di invito alla prevenzione’ verranno distribuiti al pubblico.