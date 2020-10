Enasarco, forte partecipazione al voto: ecco i risultati provvisori

Roma, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Si è concluso, nella serata di ieri, il periodo elettorale iniziato lo scorso 24 settembre per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati di Fondazione Enasarco. Le operazioni di voto si sono svolte online e l’urna elettronica si è chiusa alle 18. E’ quanto si legge in una nota di Fondazione Enasarco. “Per la seconda volta nella storia della Fondazione, gli iscritti sono stati chiamati ad eleggere i vertici della Cassa per il prossimo quadriennio ed in questa tornata il livello di partecipazione è andato ben oltre le previsioni”, spiega la nota.

“Rispetto alla precedente tornata elettorale, la partecipazione al voto è risultata decisamente più alta: hanno, infatti, votato 31.287 agenti, pari a circa il 14,5% degli aventi diritto contro i 25.448 del 2016 (11,34% degli aventi diritto); quanto alle imprese preponenti il dato è di 2.643, che corrisponde a circa il 4,9% delle aventi diritto, a fronte delle 814 che hanno partecipato nel 2016 (pari all’1,66 % delle aventi diritto). La proclamazione dei risultati elettorali definitivi sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito della Fondazione appena conclusi gli adempimenti e le verifiche previste dal Regolamento elettorale”, spiega la nota.

Ecco il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista. Per le liste rappresentati degli agenti: Fare presto! e fare bene Fiarc Federagenti -Cisal Anasf, 18 seggi; Enasarco Libera, 2 seggi; Enasarco del Futuro – agenti, 4 seggi; Filcams Cgil, 1 seggio; Consulenti finanziari Uniti per Enasarco, 1 seggio; ‘Prima gli agenti in attività finanziaria e collaboratori, 1 seggio; Solo agenti in Enasarco, 13 seggi. Per le liste rappresentanti delle imprese preponenti: Artènasarco, 3 seggi; Fare presto! e fare bene Confesercenti per Enasarco, 7 seggi; Enasarco del futuro – imprese, 5 seggi; Enasarco per le pmi, 5 seggi.