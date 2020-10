Turismo: Brunelleschi tra primi 10 hotel di Firenze per lettori Condé Nast Traveler

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) – La rivista statunitense Condé Nast Traveler ha annunciato oggi i risultati del suo premio annuale ‘Readers’ Choice Award’, che classifica il Brunelleschi Hotel come uno dei 10 migliori alberghi di Firenze. I Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveler sono il riconoscimento di eccellenza più longevo e prestigioso nel settore dei viaggi. Più di 715.000 lettori di Condé Nast Traveler hanno inviato le risposte valutando le loro esperienze di viaggio in tutto il mondo.

“I risultati del sondaggio di quest’anno, condotto all’inizio della pandemia Covid-19, testimoniano il potere duraturo di un’esperienza di viaggio significativa. I vincitori rappresentano il meglio del meglio per il nostro pubblico e sono fonte di ispirazione per pianificare il prossimo viaggio dei nostri sogni”, ha affermato Jesse Ashlock, editore della rivista Condé Nast Traveler Usa.

Per il Brunelleschi Hotel si tratta dell’ennesimo riconoscimento internazionale da parte di riviste e guide del settore turismo di lusso, e rappresenta la realizzazione della sua vocazione e del suo continuo impegno: offrire un ambiente unico per tipologia, charme e standard. “Siamo profondamente grati agli stimati lettori che ci hanno votato, permettendo così al Brunelleschi Hotel di ricevere un premio così ambito e prestigioso, per il secondo anno consecutivo”, ha commentato il direttore generale Claudio Catani.