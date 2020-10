Da domani on line Internet Governance Forum (IGF) Italia 2020

Roma, 6 ott. (Adnkronos/Labitalia) – I giovani e l’internet governance, il ruolo del web per la ripartenza dell’economia, le nuove professioni nell’era digitale iniziative europee e internazionali, internet per la crescita sostenibile e l’economia circolare: sono questi alcuni dei temi al centro dell’Internet governance forum (Igf) Italia 2020, condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite, organizzato quest’anno per la prima volta dal Sistema camerale italiano e che si terrà online da domani 7 ottobre al 9 ottobre. Tre giorni di confronto e scambio di idee con oltre 30 appuntamenti inerenti alla governance di internet messi a punto da Unioncamere, InfoCamere, la rete dei Punti Impresa Digitale (Pid) delle Camere di commercio e Camera di commercio di Cosenza con il patrocinio dei ministeri per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione e dello Sviluppo economico.

Il Forum a cui hanno aderito 54 Camere di Commercio si svolge in collaborazione con Agid – Agenzia per l’Italia digitale, Politecnico di Torino, Università della Calabria, Stati generali dell’innovazione e AssoTLD. Alla apertura dei lavori interverranno la ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, il sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi. Sono previsti anche gli interventi di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Jole Santelli, governatore della Regione Calabria, Lorenzo Tagliavanti, presidente di InfoCamere, Mattia Fantinati, parlamentare e consigliere del ministero Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione. Parteciperà ai lavori tra gli altri per l’Onu Chengetai Masango – Head IGF Secretariat. Il programma completo si trova su .

Più di 150 relatori, rappresentanti dei principali attori internet italiani e internazionali, prenderanno parte agli appuntamenti in collegamento e in presenza dalle sedi di Roma, Cosenza, Firenze, Milano e Torino, oltre che dalle Camere di commercio che ospiteranno altri 16 eventi satellite. Per seguire l’incontro è necessario iscriversi a .