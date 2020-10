Coronavirus: Cdc fa inversione a U, contagi per via aerea anche oltre 1,8 metri

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute/Dpa) – Dopo l’imbarazzante ‘incidente’ del mese scorso, i Cdc (Centers for Disease Control and Preventions) americani hanno ufficialmente riconosciuto che il nuovo coronavirus può diffondersi attraverso minuscole goccioline di aerosol sospese nell’aria “per minuti o anche ore”. L’aggiornamento significa che i Cdc ora ammettono che “alcune infezioni possono essere diffuse tramite l’esposizione al virus presente in piccole goccioline e particelle che possono rimanere nell’aria” per qualche tempo dopo che una persona infetta si è allontanata. Dunque Sars-Cov-2 “potrebbe essere in grado di infettare le persone che si trovano a più di 6 piedi di distanza”, circa 1,82 metri “dalla persona che è stata infettata o dopo che quella persona ha lasciato l’area”, affermano i Cdc. Dunque il metro di distanza non sarebbe sufficiente.

“Questo tipo di diffusione – si legge nell’aggiornamento – è indicato come trasmissione per via aerea ed è un modo importante di diffusione per infezioni come la tubercolosi, il morbillo e la varicella”, afferma l’aggiornamento. Il mese scorso l’agenzia aveva pubblicato una affermazione simile sul suo sito Web prima di ritirarla rapidamente, spiegando che l’aggiornamento era stato pubblicato per errore. La via principale di contagio è attraverso goccioline più grandi sospinte nell’aria da una persona infetta. Queste goccioline più grandi tipicamente cadono a terra entro un raggio di quasi 2 metri, hanno detto gli esperti. Goccioline di diverse dimensioni entrano in gioco quando le persone “tossiscono, starnutiscono, cantano, parlano o respirano”, spiegano i Cdc. Le evidenze mostrano che il rischio di “trasmissione per via aerea” – al contrario di quella con le goccioline più grandi – è maggiore quando una persona infetta canta, mentre si trova in uno “spazio chiuso” con una “ventilazione inadeguata”.

“In queste circostanze, gli scienziati ritengono che la quantità di particelle e goccioline infettive più piccole prodotte dalle persone con CoviD-19 sia abbastanza concentrata da diffondere il virus ad altre persone”, spiegano i Cdc. “Abbiamo bisogno che le nostre comunicazioni pubbliche siano chiare: 6 piedi”, cioè quasi 2 metri, “non sono sempre sufficienti”, ha commentato su Twitter Abraar Karan, medico della Harvard Medical School. “Diversi studi sull’epidemia lo hanno suggerito per mesi, ma solo ora questo viene ufficialmente riconosciuto”, ha detto l’esperto.

Non solo. I Cdc hanno anche affermato nell’aggiornamento che “prove crescenti” suggeriscono che “bambini e adolescenti possono trasmettere in modo efficiente” Covid-19. L’Agenzia ha ricordato che tra luglio e agosto, quattro dipartimenti sanitari statali e gli stessi Cdc hanno indagato su un’epidemia di Covid-19 che si è verificata durante una riunione familiare di cinque famiglie, in cui un ragazzino di 13 anni era il paziente zero. Undici membri della famiglia sono stati infettati, hanno spiegato i Cdc. “I bambini e gli adolescenti possono essere fonti di focolai di Covid-19 all’interno delle famiglie, anche quando i loro sintomi sono lievi”, hanno concluso i Cdc.