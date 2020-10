Coronavirus, 2.257 nuovi casi e 16 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Restano stabili i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi rilevati sono 2.257, praticamente lo stesso numero del giorno precedente (2.258). Da considerare però una consistente diminuzione del numero dei tamponi, 60.241 a fronte dei 92.714 del giorno precedente. In totale, da inizio emergenza, i test eseguiti sono così 11.844.346. In lieve discesa i decessi: 16 nelle ultime 24 ore (2 meno di ieri), che portano il totale a 36.002. E' quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di lunedì 5 ottobre. Il totale dei dimessi/guariti è di 232.681 231.914 (+767), mentre gli attuali positivi sono 58.903 57.429 (+1.474). Ad oggi sono 3.487 (+200) i ricoverati con sintomi, 323 (+20) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 55.093 persone. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (431), Lombardia (251), Lazio (248) e Veneto (230). Quelle con gli incrementi minori sono Molise (2), Valle d'Aosta (13), Basilicata (14), Friuli Venezia giulia (22) e Marche (21).

