Maltempo, 2500 interventi in Piemonte, Liguria e Lombardia

ROMA (ITALPRESS) – Proseguono nel Nord Italia le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sono 2500 finora gli interventi tra Piemonte, Liguria e Lombardia.

Nelle province di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania, le squadre dei Vigili del fuoco hanno svolto 1.000 interventi per smottamenti e allagamenti.

L'elicottero del reparto volo di Torino ha superato ancora per due volte la barriera sul Colle di Tenda e recuperato tutte le persone bloccate da ieri a Vievola, sul versante francese; 650 interventi in Liguria, squadre al lavoro a Genova, Imperia, Savona e La Spezia, disposto l'invio di rinforzi dall'Emilia Romagna e dalla Toscana; 783 interventi in Lombardia, maggiori criticità nella provincia di Varese. In atto nel pavese, a Palestro, le ricerche di un disperso.

Monitorato il ponte della Becca a Pavia, punto di confluenza tra le acque del Po e quelle del Ticino, per l'aumento del livello idrometrico dei due fiumi.

(ITALPRESS).

abr/com

04-Ott-20 11:52