Imprese: Federmanager, con Codice green on line il premio giovane manager

Roma, 2 ott. (Labitalia) – Martedì 6 ottobre, nell’ambito dell’evento ‘Codice Green: Le competenze manageriali per la sostenibilità delle imprese’, in diretta streaming sul sito Federmanager dalle ore 18.00, sarà assegnato il ‘Premio giovane manager 2019′. Valorizzazione del ruolo e riconoscimento delle competenze manageriali, questo l’obiettivo del premio promosso dal Gruppo Giovani di Federmanager e dedicato agli iscritti con meno di 44 anni. Le numerose candidature alla terza edizione dell’iniziativa sono state selezionate da un comitato di valutazione costituito dal Gruppo Giovani Federmanager e da Hays Italia e, dopo quattro semifinali nazionali svolte nei mesi scorsi, si è giunti alla rosa dei 10 manager in lizza per il premio finale, tra i quali si decreterà il miglior giovane manager 2019.

L’evento è inserito all’interno del calendario del ‘Festival dello sviluppo sostenibile 2020′, la grande rassegna tematica promossa dall’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), e rappresenterà anche l’occasione per discutere a fondo del rapporto tra sostenibilità e managerialità. Dopo i saluti di Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, Renato Fontana, coordinatore nazionale Gruppo Giovani e Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria, seguirà una relazione di Giuseppe Torre, responsabile scientifico Osservatorio 4.Manager. Interverranno poi Maurizio Bottari, ceo Ambire e Mario Cardoni, direttore generale Federmanager sul tema della certificazione delle competenze manageriali per la sostenibilità.

Luca Barigione, vice coordinatore nazionale Gruppo Giovani introdurrà ‘Green code’ change, organization, data, energy. Si tratta delle proposte per lo sviluppo sostenibile elaborate dai giovani manager, che saranno presentate da Simona Barone, Valentina Duffaut, Marta Nappo, Paola Vitale, componenti del gruppo. Alle ore 19,30 Renato Fontana, coordinatore nazionale Gruppo Giovani, Marco Oliveri, Hays director e Alessandra Sensini, campionessa olimpica e vice presidente Coni premieranno i 10 manager finalisti e quindi, il vincitore assoluto a cui andrà il premio giovane manager 2019.