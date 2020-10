Consumi: Laserwall, nei palazzi di Milano arriva ‘La Spesa’ per acquisti di condominio

Milano, 2 ott. (Labitalia) – Laserwall, la tecnologia italiana che permette di scoprire le opportunità del proprio quartiere attraverso una bacheca digitale interattiva e un’app dedicata, annuncia la nuova funzionalità ‘La Spesa’, che offre agli inquilini del palazzo la possibilità di organizzarsi in gruppi per acquistare una selezione esclusiva di prodotti di alta qualità e servizi a prezzi vantaggiosi. La nuova sezione ‘La Spesa’ è già attiva sull’app Laserwall e disponibile per oltre 100.000 persone residenti a Milano e dintorni: ogni inquilino avrà la possibilità di visionare le offerte disponibili e aderire a un gruppo spesa già aperto. Ogni gruppo spesa sarà gestito da un manager (un responsabile di portineria o un inquilino) che avrà la responsabilità di portare a termine l’ordine e occuparsi della distribuzione della merce acquistata a fronte di un ulteriore sconto a lui dedicato o di prodotti omaggio.

Oltre a condivisione e risparmio, Laserwall attraverso ‘La Spesa’ intende promuovere una ‘responsabilità di vicinato’ virtuosa: ogni condomino potrà infatti creare un nuovo gruppo spesa e candidarsi come manager, avendo cura di proporre alla propria comunità prodotti e servizi di qualità e offerte valide e accurate. “La sezione ‘La Spesa’ nasce con la possibilità di acquistare prodotti e servizi utili e vantaggiosi per le famiglie che abitano uno stesso palazzo. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi partner per proporre ai ‘nostri’ condomini un’offerta sempre più ampia e innovativa”, spiega Salvatore Dolce, founder e Ceo di Laserwall. “Obiettivo di Laserwall, anche grazie alle innovazioni che introduciamo costantemente, è supportare le comunità di quartiere nel diventare sempre più bacino di condivisione, rendendo il condominio in sé un vero e proprio hub a supporto del miglioramento della vita di tutti i giorni”, aggiunge.

Laserwall ha già coinvolto molti partner in questo importante progetto: tra quelli che si occupano di alimentari Caterisana, startup agroalimentare che produce conserve gourmet sott’olio di prodotti ricercati e confetture di frutta calabrese 100% artigianali, e Selpizz, il kit esperienziale per comporre una pizza eccellente e con ingredienti selezionati di alta qualità a casa propria.

“Il test che abbiamo attivato a luglio – commenta Salvatore Dolce, founder e Ceo di Laserwall – si è dimostrato un successo andato ben oltre le aspettative. Gli inquilini con cui abbiamo interagito in questa fase, che già da tempo conoscono e apprezzano il valore aggiunto di Laserwall nella loro quotidianità, hanno risposto con entusiasmo a questa nuova opportunità di acquisto di prodotti, particolarmente apprezzati per qualità ed esclusività”.

La nuova sezione ‘La Spesa’, oltre ai prodotti, prevede anche l’offerta di servizi: uno dei partner è Delivery Care, azienda che si occupa di assistenza socio-sanitaria per tutta la famiglia, a domicilio e che di recente ha introdotto nella propria offerta il test di analisi sierologica per la determinazione di anticorpi anti Sars-CoV2 e il tampone naso-faringeo. Inoltre, sarà disponibile per gli inquilini anche la possibilità di aderire al servizio di babysitting, ecografie e radiografie a domicilio, assistenza domiciliare specializzata oltre a dog sitter condominiali.

A tal proposito, Laserwall ha già concluso accordi con validi partner come Dog Heroes, startup che si occupa di preparare cibo fresco per cani già porzionato per essere servito e consegnato a domicilio e ThinkAbout, la prima azienda in Italia a valorizzare in maniera economicamente sostenibile le eccedenze alimentari con il progetto NO.W! No.Waste, piattaforma di eCommerce che salva i prodotti ancora buoni ma con qualche difetto e che verrebbero scartati dai produttori, permettendo agli inquilini del palazzo aderente di riceverli con sconti fino al 50%. A questi si aggiunge anche Depuravita, azienda dall’anima green che propone una linea di succhi pressati a freddo, zuppe, frullati, integratori superfood, tè depurativi e cosmetici vegan certificati bio.