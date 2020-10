Coronavirus, impennata di nuovi casi e 24 morti

ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.548 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, circa 700 in più rispetto a ieri, quando i tamponi risultati positivi furono 1.851. In tutto, i positivi italiani da inizio pandemia toccano quindi quota 317.409.

Lo rileva il bollettino giornaliero elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 52.647, circa 1.500 più di ieri, quando erano 51.263, di questi 3.097 sono ricoverati con sintomi, 291 sono in terapia intensiva (ieri erano 280) e 49.259 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 118.326, 13mila circa più di ieri, quando furono 105.564. Oggi si registrano inoltre 24 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.918. La regione con il maggior numero di nuovi positivi è il Veneto con 445, seguito dalla Campania (390) e dalla Lombardia 324. Un solo nuovo caso in Valle D'Aosta e Molise, mentre non ci sono regioni Covid free al momento.

A livello di ricoveri, la regione più in sofferenza è il Lazio con 666, seguito dalla Campania con 421 e dalla Sicilia con 307. Le terapie intensive più affollate sono quelle di Campania, Lazio e Lombardia, rispettivamente con (38, 49 e 35 casi). Non ci sono pazienti in terapia intensiva in Trentino Alto Adige e Molise.

01-Ott-20 17:32