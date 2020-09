Made in Italy: Mozzarella Bufala Campana Dop a Casa Surace con nuovo spot

Roma, 28 set. (Labitalia) – Una ragazza che sembra appena uscita dall’acqua, con un vestito bianco che la fascia (e che rimanda già al candore della mozzarella di bufala campana Dop). Guarda in camera, addenta una mozzarella e cerca di dire qualcosa. Inizia così il nuovo spot video realizzato da Casa Surace per il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. “Senza spoilerare altro, è pronto l’ultimo frutto della sinergia creata con il gruppo di attori campani che hanno fatto della simpatia e dell’omaggio alle tradizioni del Sud la loro forza. Un video che rispecchia in pieno lo stile del gruppo, con la partecipazione straordinaria di nonna Rosetta. Un lavoro che restituisce tutti i valori della bufala campana Dop: bellezza, bontà, emozione e desiderio”, spiega il Consorzio.

Lo spot da oggi è al centro della campagna di comunicazione autunnale del Consorzio di Tutela che ha scelto il web (i principali siti di informazione italiani e i social media) come canale privilegiato per la diffusione di un contenuto pronto a far sorridere gli utenti, ma anche a farli riflettere sull’importanza di scegliere la qualità in tavola, soprattutto in un periodo storico mai vissuto prima, che ha fatto emergere nuovi stili di vita.

E la mozzarella di bufala campana Dop è anche al centro di un altro progetto firmato Casa Surace, lo ‘Staisciupacco’, la versione d’eccellenza del famoso ‘pacco da giù’, che soprattutto gli studenti meridionali fuori sede ben conoscono e apprezzano: è stato costruito un paniere di bontà del Sud con al centro la Bufala Dop. In centinaia sono già andati a ruba e così si contribuisce a creare anche conoscenza e consapevolezza dell’autentico made in Italy agroalimentare, anzi ‘made in Sud’.