Springsteen torna con "Ghosts", 23/10 nuovo album "Letter To You"

MILANO (ITALPRESS) – Da oggi è disponibile in digitale "Ghosts", il secondo brano di Bruce Springsteen estratto dall'atteso nuovo album in studio "Letter To You", in uscita il 23 ottobre e realizzato insieme alla E Street Band.

Diretto da Thom Zimmy, vede alternarsi filmati della E Street Band che lavora in studio a "Letter To You", immagini di repertorio di vecchi concerti, e istantanee d'archivio dei primi anni di carriera di Springsteen, quando suonava in band locali come i The Castiles.

"Ghosts è un brano che fa emergere la bellezza e la gioia di essere in una band, e il dolore che scaturisce dalla perdita di qualcuno a causa di una malattia o del tempo", spiega Springsteen. "Ghosts cerca di parlare direttamente allo spirito della musica, qualcosa che non appartiene a nessuno di noi ma che può solo essere scoperto per poi essere condiviso insieme. Questo spirito risiede nell'anima comune della E Street Band, alimentato dal cuore".Il brano segue la pubblicazione della title track "Letter To You" che dà il nome al ventesimo album in studio dell'artista, un disco rock, caratterizzato dall'inconfondibile sound della E Street Band, e registrato nella casa di Bruce Springsteen in New Jersey.

24-Set-20 18:18