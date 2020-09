Lombardia: Conai, cresce raccolta differenziata degli imballaggi

Milano, 25 set. (Labitalia) – Oltre 797mila tonnellate di rifiuti di imballaggio (797.007) sono state differenziate in Lombardia durante il 2019, anche grazie agli accordi sottoscritti tra i Comuni della regione e Conai. Un dato importante, che fa registrare un +11,41% rispetto al 2018 (715.367) e che colloca la Regione nella top five delle più virtuose, insieme a Marche, Sardegna, Trentino Alto Adige e Veneto. Alto il tasso pro capite di raccolta differenziata, che si attesta su 88,44 kg contro gli 85,75 kg della media nazionale. Lo rende noto Conai nel tracciare bilancio e consuntivo delle performance green del Paese nella raccolta degli imballaggi.

Nel dettaglio, nel corso del 2019 i cittadini della Lombardia hanno conferito 35.565 tonnellate di acciaio, 7.415 di alluminio, 136.460 di carta, 30.618 di legno, 212.305 di plastica e 374.643 di vetro. Per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata, Conai, sempre nel 2019, ha trasferito ai Comuni lombardi oltre 104 milioni e 600mila euro. Una cifra in crescita del 12,63% rispetto agli oltre 92 milioni e 880mila euro ricevuti nel 2018. I dati pro-capite rivelano che gli abitanti si sono assestati su numeri superiori alla media nazionale nei conferimenti di quasi tutti i materiali di imballaggio.

Fra i dati più significativi, nel 2019 ogni abitante della Regione ha conferito al sistema Conai una media di 4,49 kg di acciaio (la media italiana è di 3,79 kg), 3,75 kg di legno (la media italiana è di 3,35 kg), 21,82 kg di plastica (la media italiana è di 21,42 kg) e 38,45 kg di vetro (la media italiana è di 33,51 kg). Lo sguardo sulle province offre un panorama diversificato a seconda del materiale di imballaggio considerato, con dati influenzati – come ogni anno – dalle convenzioni che i Comuni attivano con conai tramite l’accordo quadro Anci-Conai. Nel dettaglio, la provincia di Cremona registra il pro capite più alto per i conferimenti di imballaggi in acciaio: 13,32 kg. Seconda con 8,31 kg per abitante Bergamo, che occupa invece la prima posizione per i conferimenti di alluminio con 5,66 kg per abitante. Mantova svetta con il dato più alto per la carta – 31 kg per abitante – e per la plastica – 35,50 kg per abitante – mentre Brescia con 7,64 kg detiene il primato nel legno. Sondrio si posiziona al primo posto nella raccolta del vetro, con 52,67 kg per abitante conferiti al sistema CONAI.