ForumDD, dote di 15.000 euro a ogni giovane, 9 mld in tutto per giustizia sociale

Roma, 24 set. (Labitalia) – La crisi generazionale va aggredita su molti fronti. Per il ForumDD occorrono varie azioni come “combattere la povertà educativa sin dall’infanzia con strategie territoriali che mobilitino comunità educanti; salari minimi legali (come chiede l’Europa) e triplicazione delle forze ispettive per evitare lavoro sottopagato; strategia nazionale innovativa per il rinnovo generazionale della PA” e “bisogna accrescere la libertà, la responsabilità e l’indipendenza dei nostri giovani, e ridurre il peso che la presenza o l’assenza della ricchezza familiare ha nel divaricare i destini dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze” Per questo il ForumDD propone “l’eredità universale: una dotazione di capitale di 15mila euro per ogni ragazza e ragazzo affiancata da un servizio abilitante a supporto delle decisioni di utilizzo delle risorse. La misura costa 9 miliardi, e il modo di finanziarla è in sé un altro strumento di giustizia sociale”.

E’ la proposta presentata a “Protagonisti di Futuro. Voci, storie e proposte di giovani”, iniziativa tenuta ieri a Roma e promossa dal Forum Disuguaglianze e Diversità, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, con Global Thinking Foundation nel ruolo di tutor dell’evento.

“Poiché la ricchezza è distribuita in maniera sempre più disuguale e tende a cristalizzarsi nel tempo con il passaggio di generazione in generazione, molti ricevono trasferimenti di ricchezza ma pochi fortunati ricevono molto e tanti ricevono poco o nulla -spiegano dal FoumDD-. In Italia il 31,6% delle famiglie dichiara di aver ricevuto un lascito o una donazione. Il dato è in media con altri grandi Paesi europei (36,1 in Francia, 34,7 in Gran Bretagna, 32,5 in Germania). Ma il valore medio dei trasferimenti è particolarmente elevato da noi: 295mila euro rispetto ai quasi 190mila dei francesi e i 224mila dei tedeschi. Il valore medio italiano è più alto anche di quello degli Stati Uniti (240 mila Euro circa). In Italia circa il 70% di tutti i trasferimenti di ricchezza è ricevuto dal 25% di famiglie con patrimoni più grandi e solo lo 0.6% va al 25% di famiglie con patrimoni più piccoli”.

La stima del valore totale di tutti i trasferimenti di ricchezza (eredità e donazioni) nel 2016 era di circa 210 miliardi di Euro (fonte). Il 4% circa di questo flusso annuale basterebbe a generare i 9 miliardi necessari per creare una dotazione di capitale a tutte le diciottenni e tutti i diciottenni. Attualmente circa lo 0.3% di questi trasferimenti viene, invece, trattenuto in imposte.

Il ForumDD propone di riformare l’attuale imposta di successione e sulle donazioni, ingiusta e distorsiva esentando da ogni imposta ogni trasferimento fino alla soglia di 500mila euro, e rendendo progressiva l’imposta al di sopra di quella soglia. Raggiungendo così solo gli eredi più fortunati e raccogliendo circa il 90% delle risorse dai grandi trasferimenti superiori a 1 milione di Euro, si coprirebbe circa il 60% della nuova misura.

“Crisi, crisi, tutti parlano di crisi generazionale – afferma Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità – Ma allora vogliamo fare la sola cosa che può batterla? Trasferire potere ai giovani. Dando saperi a chi da 0 a 14 anni ne è oggi respinto. Mezzi finanziari ai diciottenni perché il loro piano di vita dipenda meno dai soldi di casa. Un peso nuovo ai giovani nella PA tramutando il rinnovamento generazionale in una grande strategia-Paese”.