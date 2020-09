Coronavirus: Burioni, ‘il mondo ci guarda con ammirazione, e ha ragione a farlo’

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) – “Il mondo ci guarda con ammirazione, e ha ragione a farlo. In primavera con le nostre sole forze siamo usciti da una situazione disperata”. Lo sottolinea il virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, su twitter linkando un articolo pubblicato su Foreignpolicy.com che loda il nostro Paese per i risultati ottenuti contro Covid-19: “Ecco come gli italiani hanno strappato la salute alle fauci della morte” è il titolo.

“A gennaio di quest’anno Covid-19 ha colpito l’Italia, la prima tappa europea del viaggio mortale del virus intorno al mondo. Lo shock mondiale per la tragica sorte dell’Italia tradiva un senso di superiorità: di certo gli italiani disorganizzati stavano gestendo male la crisi, ma gli altri Paesi avrebbe saputo cosa fare. Sei mesi dopo, gli italiani non solo sono riusciti a portare il tasso di contagio fino al livello di star europee come Germania e Finlandia, ma hanno anche ottenuto bassi tassi di mortalità paragonabili a tedeschi e finlandesi”, comincia così l’articolo che poi elenca i punti di forza del ‘modello Italia’.