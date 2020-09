Fujifilm Europa, Toshihisa Toshi Iida nuovo presidente e ad

Dusseldorf, 22 set. (Labitalia) – Toshihisa Toshi Iida è stato nominato presidente e amministratore delegato di Fujifilm Europe GmbH con sede a Dusseldorf in Germania, e Fujifilm Europe B.V., con headquartier a Tilburg nei Paesi Bassi. Succede a Masato Mark Yamamoto che rientra a Tokyo per assumere il ruolo di consigliere di amministrazione in Fujifilm holdings corporation in Giappone.

Toshi, sarà responsabile dei centri produttivi e di ricerca di Fujifilm Europa: 55 società in 43 paesi e 4.500 persone impegnate in ricerca e sviluppo, produzione, vendita, marketing e assistenza. E di tutte le divisioni aziendali tra cui medical systems, photo imaging e instax, electronic imaging, optical devices, medical systems, graphic systems, recording media e industrial products, nonché nuovi ambiti di business che utilizzano le numerose tecnologie di proprietà del gruppo talvolta originariamente sviluppate all’interno del business delle pellicole fotografiche di Fujifilm, che oggi trovano altre applicazioni quali la medicina rigenerativa, la coltura cellulare e le tecnologie a membrana.

Nato nel 1967, Toshi è entrato a far parte di Fuji Photo Film nel 1991 dopo essersi laureato alla Keio University e ha iniziato la sua carriera con la Divisione Marketing Internazionale per il settore dei film di consumo. Dopo aver ricoperto varie posizioni, il suo primo incarico all’estero è stato in Europa per Fujifilm UK tra il 1997 e il 2005. Tornato in Giappone nel 2005, Toshi ha avuto una lunga carriera all’interno della divisione Electronic Imaging ed è stato nominato capo della divisione Dispositivi Ottici nel 2016.

È stato inoltre, responsabile della crescita e dell‘affermazione del rinomato brand Fujifilm serie X, così come del lancio di successo di GFX 100, il sistema di fotocamere digitali mirrorless di Fujifilm lanciato nel 2019, che ha raggiunto il più alto livello di qualità dell’immagine nel mondo della fotografia professionale. Commentando la propria nomina a Presidente e Amministratore delegato di Fujifilm Europe GmbH e Fujifilm Europe B.V, Toshi Iida ha dichiarato: “Sono molto felice di unirmi alla famiglia europea Fujifilm. In questi tempi difficili il ruolo dell’azienda è cambiato rapidamente. Durante la pandemia, abbiamo immediatamente risposto alle nuove e drammatiche esigenze dei nostri clienti e della società in generale, fornendo alle organizzazioni sanitarie dispositivi medici e soluzioni software di intelligenza artificiale e ricostruzione 3D, per un migliore approccio ai pazienti Covid-19. Inoltre, ci stiamo impegnando per accelerare la produzione di future terapie e vaccini”.

Il nuovo ad prosegue sottolineando che “Nel campo del business tradizionale come Photo Imaging, Electronic Imaging e Graphic Arts, abbiamo sfruttato il potenziale illimitato delle tecnologie digitali per essere sempre in contatto con i nostri consumatori, avviando nuovi modi di interagire con le comunità di appassionati del marchio. Saper cogliere velocemente le esigenze della società e rispondere prontamente con creatività e passione è la missione che voglio intraprendere in Fujifilm Europe, con la collaborazione dell’intera organizzazione”.

Toshi succede a Mark Yamamoto, nominato amministratore delegato di Fujifilm in Europa nel maggio 2018 che ora assume un nuovo incarico di direttore del Consiglio di Amministrazione di Fujifilm holdings corporation a Tokyo, in Giappone. Diventerà anche il Direttore Generale della divisione dispositivi ottici e prodotti di imaging elettronico.