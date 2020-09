Con Nikon e Traipler.com l’unico talent show per videomaker giunge alla sua terza edizione

(Torino, 22 settembre 2020) – Nikon Master Director 2020 è Marco D’Azzo Serata di premiazione ospitata dalla Regione Marche, presso Villa Bonaparte a Porto San Giorgio. La terza edizione dell’unico social talent show per videomaker ha portato i suoi finalisti nella regione che è stata nominata da Lonely Planet Best in Travel 2020.

30 mila euro in contratti di lavoro distribuiti e attrezzatura Nikon.

Torino, 22 settembre 2020 – I 10 videomaker finalisti per 4 giorni dal 14 al 17 settembre hanno raccontato la bellezza della Regione Marche attraverso punti di vista di eccezione, con la versatile Nikon Z6 mirrorless di riferimento per il videomaking.

La serata di premiazione, svoltasi nella splendida cornice di Villa Bonaparte a Porto San Giorgio è stata presentata dalla splendida Daniela Gurini con la partecipazione di Aldo Ricci, videomaker di fama e co-founder di ; Valentino Bertolini, Direttore Marketing Nikon Italia; di Valentino Torbidoni, Coordinatore delle attività di promozione del servizio sviluppo e valorizzazione della Regione Marche ed Elisabetta Baldassarri, Assessore alla Cultura di Porto San Giorgio.

I 10 semifinalisti hanno vinto un contratto di lavoro del valore di 1000 euro ciascuno, mentre i 10 finalisti hanno vinto tutti un contratto di lavoro del valore di 2000 euro ciascuno e sono stati assegnati oltre al primo, secondo e terzo premio, due premi speciali messi a disposizione dagli sponsor Lexar e Kyocera.

1° classificato: Marco D’Azzo + Premio speciale Kyocera Miglior Colour

2° classificato: Alessio Ferreri + Premio speciale Lexar Miglior Audio

3° classificato: Elia Savona

Angela D’Aprile

Communication Manager