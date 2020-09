Un’amichevole di lusso per tirare le somme su tutto il lavoro fatto in un mese e per capire i livelli di condizione fisica e di intesa tattica raggiunti dal Benevento a una settimana dal debutto in campionato. Inzaghi misurerà la crescita della sua creatura nel test di questo pomeriggio contro la Lazio guidata dal fratello Simone. Al di là della personale sfida in famiglia, per il tecnico giallorosso il banco di prova è parecchio stimolante.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia