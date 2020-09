Fiorentina-Torino 1-0, decide Castrovilli

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina debutta con un successo in campionato battendo 1-0 il Torino grazie a una rete di Castrovilli a 12' dalla fine. Tre punti meritati per i gigliati che hanno creduto maggiormente nel successo e hanno messo spesso in difficoltà sulle fasce la formazione ospite che di contro ha trovato un pomeriggio con l'attacco dalle polveri bagnate. Il primo tempo ha visto protagonisti in particolare i due portieri con Sirigu decisivo nel finale di frazione su Kouame che di testa ha provato a sfruttare un cross da sinistra di Biraghi. Proprio l'esterno sinistro viola è stato il migliore dei suoi con una serie di assist interessanti dal suo fronte, mettendo in difficoltà Izzo. Il Toro ancora molto lontano dall'idea di calcio di Giampaolo ha pensato all'inizio soprattutto a difendersi e a ripartire, spaventando i padroni di casa al 22' quando un assist di Linetty non è stato concluso in maniera vincente a rete da Berenguer per l'ottima opposizione di Dragowski. A inizio ripresa ai viola viene annullato il vantaggio per fuorigioco di Biraghi servito da Chiesa. Il gol è arrivato al 78° con Castrovolli che si è inserito col tempo giusto dalla parte sinistra dell'area su cross dal fronte opposto di Chiesa. Nel finale di gara più vicini i gigliati al raddoppio (con Sirigu ancora decisivo, stavolta sul subentrato Cutrone) che il Toro al pareggio, anche se a Belotti a tempo quasi scaduto viene annullato per off side il gol dell'1-1.

(ITALPRESS).

lc/ari/red

19-Set-20 20:25