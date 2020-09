Lavoro: Umana, al via campagna recruiting per oltre 200 figure assistenza alla persona

Roma, 18 set. (Labitalia) – L’area specialistica servizi alla persona di Umana ha attivato una campagna di recruiting per la ricerca di oltre 200 figure. Assistenti agli anziani, assistenti alla famiglia, colf, accompagnatori, operatori per persone non autosufficienti e per soggetti con difficoltà. Non solo badanti, ma operatori per la cura della persona, in grado di gestire situazioni di disagio fisico e psicologico, in convivenza con l’assistito, fornendo supporto durante le attività quotidiane e quelle domestiche. Un’assistenza tagliata su misura, con al centro il tema della sicurezza.

Le esigenze delle famiglie italiane, infatti, risultano sempre più complesse e delicate, in particolar modo in questo preciso momento storico, con l’incognita della crisi legata al Covid-19 che ha accentuato la delicatezza del lavoro delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e reso più difficili gli spostamenti dall’estero di quelle persone che arrivavano in Italia alla ricerca di un lavoro nell’ambito della cura familiare. In tale contesto, l’assistenza a domicilio non può che essere sicura ed affidabile e le famiglie che prediligono un modello di welfare di questo tipo, debbono poter contare nella qualità della selezione e nella formazione certificata del personale, soprattutto in materia Covid-19.

Per far fronte al continuo aumento delle richieste delle famiglie, Umana ricerca oltre 200 figure su tutto il territorio nazionale, nello specifico nelle aree di Milano, Torino, Genova, Trento – Riva del Garda – Rovereto, Padova, Vicenza, Portogruaro – S. Donà di Piave, Pordenone, Gorizia, Trieste, Bologna – Casalecchio di Reno – Granarolo dell’Emilia, Parma – S. Ilario d’Enza, Arezzo. Ai fini della selezione, si richiedono la conoscenza della lingua italiana, un’esperienza superiore ai 12 mesi nell’assistenza agli anziani (preferibilmente accompagnata da referenze), la capacità di lavorare in rete con i familiari, l’attitudine alla cura, alla compagnia e alla sorveglianza dell’anziano e la disponibilità alla convivenza con l’assistito. Per informazioni e candidature: assistenti.familiari@umana.it