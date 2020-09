Formazienda incontra imprese, ciclo di webinar sul welfare aziendale con Welfarebit

Roma, 17 set. (Labitalia) – Conoscere tutte le opportunità del welfare aziendale partendo dalla formazione fino alle novità più recenti contenute nei provvedimenti dell’esecutivo nazionale varate per fronteggiare la crisi innescata dal Covid. Nasce da qui l’idea del ciclo di sei eventi webinar organizzato dal Fondo Formazienda in collaborazione con Welfarebit.

Il primo webinar, in calendario per giovedì 1 ottobre, si intitola ‘Lo stato di crisi e il welfare a supporto della azienda e del lavoratore’. Saranno il direttore del Fondo Formazienda, Rossella Spada, il docente di diritto del lavoro Francesco Natalini, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e il consulente Roberto Vinciarelli a relazionare i datori di lavoro, gli esperti di risorse umane, i manager e gli operatori del settore della formazione in merito alle azioni destinare a migliorare l’operatività delle imprese e dei dipendenti.

“L’iniziativa parte dal presupposto irrinunciabile – spiega Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda – che solo un’adeguata politica di welfare consente di migliorare il benessere dei lavoratori e l’attività delle imprese. Formazienda è in grado di finanziare le azioni formative necessarie per sviluppare una più efficace erogazione del welfare. Dall’inizio della pandemia gli imprenditori sono stati chiamati ad accentuare ancora di più il loro ruolo sociale. La convivenza con il virus è ancora in corso e per trasformare in realtà la ripartenza dobbiamo prendere consapevolezza dei grandi benefici che il welfare aziendale può esercitare attraverso l’offerta di servizi compensativi e migliorativi per i dipendenti. Serve un nuovo patto tra aziende e lavoratori che renda sostenibile gli obbiettivi della competitività e della produttività anche in un periodo in cui dovremo necessariamente convivere con il virus”.

Il fondo paritetico interprofessionale Formazienda, istituito da Sistema Impresa e Confsal, promuove e finanzia le attività formative rivolte ai dipendenti e ai dirigenti delle imprese aderenti. Aderiscono a Formazienda 112mila aziende per 775mila lavoratori. In 11 anni il fondo ha finanziato percorsi formativi per le risorse umane per 140 milioni di euro.

“È stato possibile organizzare il ciclo dei sei webinar sul welfare aziendale – spiega Paolo Giacometti, amministratore di WelfarebitSrl, un provider di servizi creato con l’obiettivo di fornire alle aziende consulenza avanzata – grazie alla sensibilità e al sostegno di Formazienda. La missione è quella di diffondere la conoscenza e l’utilizzo del welfare nel sistema economico, nella consapevolezza dei benefici che ne ricaveranno imprese e lavoratori in particolare nel periodo post emergenza Covid-19, anche alla luce delle recenti novità del ‘decreto agosto’”.

“Le aziende stanno fronteggiando gli ultimi mesi del 2020 ma soprattutto stanno scrutando lo scenario economico del 2021 per capire come affrontarlo nella consapevolezza che gli ammortizzatori emergenziali e la norma anti recessi termineranno il 31 dicembre. Il welfare aziendale, oltre che per la gestione delle premialità, può essere utilizzato anche come misura di sostegno al potere d’acquisto nei percorsi di riorganizzazione aziendale permettendo il raggiungimento di obiettivi a prima vista inconciliabili: il contenimento del costo del personale, il mantenimento dei posti di lavoro e la salvaguardia del potere d’acquisto dei dipendenti”, conclude.