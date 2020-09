Coronavirus: Iss, nel mondo 58 studi clinici sui vaccini anti-Covid-19, 7 in fase 3

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) – Sono 58 gli studi in corso sui vaccini anti-Covid-19 nel mondo, di cui 7 arrivati alla fase 3, quella finale. Sul fronte delle terapie sono 1836 le sperimentazioni, il 16% in fase 3. In Italia sono 63 gli studi interventistici condotti (45 autorizzati dall’Aifa), di cui il 92% con uno scopo terapeutico e l’8% con obiettivo preventivo. Questi alcuni dati presentati nella nuova infografica prodotta dal Gruppo di lavoro ‘Trial clinici’ dell’Istituto superiore di sanità, aggiornata al 14 settembre.

In questo numero, si parla dello studio sul vaccino italiano Grad-Cov2, in sperimentazione anche all’Istituto Spallanzani di Roma.

In tutto il mondo, ricordano gli esperti, la pandemia di Covid-19 ha avuto un enorme impatto sulla ricerca clinica, con un’accelerazione e una semplificazione senza precedenti dei processi autorizzativi da parte delle Agenzie regolatorie e un aumento esponenziale delle sperimentazioni registrate sui database internazionali.

Dall’esigenza di avere una visione globale e critica delle sperimentazioni cliniche in corso, spiegano, è nato il progetto ‘Trial clinici’ dell’Istituto superiore di sanità, che esegue la mappatura e il monitoraggio periodico di studi per la prevenzione e il trattamento dell’infezione da Sars-Cov-2. I dati raccolti mostrano sia la situazione nazionale sia quella mondiale.