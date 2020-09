Superbonus 110%, da Reale Group sostegno a famiglie e imprese

TORINO (ITALPRESS) – Reale Group fa il suo ingresso nel sistema Superbonus 110%, proponendo una rete di prodotti e servizi a sostegno delle famiglie, dei professionisti e delle imprese italiane.

Grazie alla presenza nel Gruppo di Banca Reale, Italiana Assicurazioni, Reale Immobili e Blue Assistance, oltre all'acquisto del credito d'imposta prevista dal Decreto Rilancio (102% di liquidità ai privati e 100% di liquidità alle imprese), il pacchetto di offerta prevede finanziamenti per garantire la necessaria liquidità a supporto delle opere di ristrutturazione, soluzioni assicurative, nonché un portale dedicato.

"La riqualificazione energetica e gli interventi antisismici previsti dal Decreto Rilancio, garantiscono sicurezza, minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e protezione delle persone, elementi cardine dell'agire di Reale Group – afferma Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua -. La sostenibilità come punto di partenza e non di arrivo rappresenta l'ingrediente fondamentale per l'accelerazione del processo di ripresa del Paese che il nostro Gruppo intende accompagnare con l'attenzione e l'affidabilità che da sempre lo caratterizzano".

Per le imprese che opteranno per l'offerta dello "sconto in fattura" è previsto uno specifico finanziamento per rispondere alle esigenze di liquidità nella fase di avvio ed esecuzione dei lavori, con rientro attraverso la cessione del credito a Reale Group. Per le famiglie ed i condomini sono state previste soluzioni flessibili di finanziamento volte a coprire sia il caso di successiva cessione del credito fiscale sia il caso di detrazione a valere sulla propria posizione fiscale.

È stato studiato inoltre un pacchetto di soluzioni assicurative appositamente pensato per rendere più sicuro e finanziariamente appetibile il progetto con una particolare attenzione ad identificare e mettere in sicurezza i rischi del committente che risulta essere il soggetto più esposto, in particolar modo qualora non venissero raggiunte le condizioni utili per poter accedere all'ecobonus.

Dal 21 settembre i clienti potranno rivolgersi in tutta Italia ad Agenti e Intermediari di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni per ottenere tutte le informazioni necessarie.

"Reale Group ha definito un portafoglio di prodotti per rendere fluido, completo ed integrato un processo operativo che va dalla delibera del condominio fino all'acquisto del credito in modo da offrire un servizio in grado di coniugare le esigenze delle imprese, dei professionisti, dei condomini e dei proprietari di immobili – spiega Massimo Luvié, direttore generale di Banca Reale – La sinergia tra le Compagnie assicurative di Reale Group e Banca Reale garantirà tutte le coperture assicurative richieste, offrendo contestualmente la liquidità necessaria allo svolgimento delle opere".

16-Set-20 12:18