Fase 3: Cegos Italia, formazione resta strategica per 84% aziende

Milano, 16 set. (Labitalia) – Nonostante le difficoltà del contesto Covid-19, la formazione resta strategica per l’84% delle aziende. In autunno 4 realtà su 10 continueranno in prevalenza in digitale, per il 2021, nel 59% dei casi, si privilegerà un approccio blended con un crescente mix di modalità per potenziare soprattutto le soft skill utili alle sfide del nuovo scenario. Al centro di un’esperienza efficace anche nel caso delle aule virtuali, resta l’interazione con il docente e il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Questi in sintesi alcuni dati emersi dalla survey decoding the future of learning: post lockdown condotta tra giugno e luglio da Cegos Italia, parte del gruppo Cegos e tra i principali player nel learning & development, per monitorare l’evoluzione e i trend della formazione nel nuovo contesto. Il campione di 400 rispondenti appartiene in prevalenza all’area risorse umane e formazione.

Nello scenario ‘new normal’ la strategicità della formazione non è in discussione per l’84% degli intervistati: di questi il 25% dichiara, anzi, un aumento del budget per lo sviluppo di competenze cruciali per il business e per il futuro, quali la digitalizzazione e il lavoro da remoto. Il 59%, pur riducendo le risorse alla luce degli stravolgimenti legati a Covid-19, manterrà gli investimenti sugli interventi formativi ritenuti essenziali. Solo il 16% sospenderà temporaneamente il budget previsto per destinarlo ad altre sfide. La pandemia ha imposto di ripensare le modalità di erogazione; la maggioranza delle aziende (75%) ha incrementato il ricorso alla formazione digitale, utilizzando prevalentemente webinar e virtual classroom e, in seconda battuta, moduli e-learning registrando sulle modalità sincrone i più elevati livelli di soddisfazione. Così, per gli ultimi mesi dell’anno, il 42% delle aziende ha intenzione di avvalersi ancora della formazione digitale, ma il 35% alternerà, se possibile, momenti di apprendimento a distanza con incontri presenziali. Per il 2021 prevarranno gli approcci blended (59%), con un ricorso maggiore alle soluzioni face to face.

“Durante il lockdown – commenta Emanuele Castellani, ceo Cegos Italy & Cegos Apac – le aziende hanno accettato la sfida del digital learning e ne hanno apprezzato anche le diverse soluzioni, tanto da non volerle abbandonare ; la maturazione delle prassi si tradurrà in un crescente mix di modalità in cui, con tutte le condizioni di sicurezza, emerge anche l’importanza di tornare a un contesto presenziale per ottimizzarne i benefici”. La maggioranza dei rispondenti (79%) si è dichiarata, infatti, propensa a riprendere la formazione in aula quando sarà possibile nell’ambito del contesto normativo (38%) e per i progetti già pianificati non convertibili (41%). L’orientamento a optare per una formazione esclusivamente digitale è favorito anche dalla scelta delle aziende di prolungare lo smart working e proseguire sulla linea del distanziamento sociale.

Per affrontare al meglio le sfide del nuovo scenario, le aziende scelgono di puntare con decisione sulle soft skill legate al management e allo sviluppo personale, come confermato dalla quasi totalità degli intervistati (95%). In chiave formativa, i contenuti più urgenti da acquisire a seguito dell’emergenza Covid-19 riguardano modelli e stili relazionali a distanza (49%), remote management (46%) e smart working (39%). Il 49% ritiene comunque importante mirare ad aggiornare o allineare anche le hard skill legate alle funzioni.

Rispetto alle modalità di formazione digitale, il 24% dei rispondenti ha dichiarato di aver già provato il distant active learning (aule virtuali ed e-learning con momenti sincroni e asincroni che intervallano lavoro e formazione) e oltre il 50% è disponibile o comunque interessato a sperimentarlo. Infine, per un’esperienza formativa efficace, l’interazione con il docente e il coinvolgimento attivo dei partecipanti in attività d’aula sono considerati fattori critici di successo.

“Le aule virtuali – conclude Castellani – sono in grado di coniugare i vantaggi della formazione digitale con alcuni aspetti più tipici della formazione presenziale e, quindi, il digital learning ha mostrato tutte le potenzialità di valido supporto e sviluppo futuro ; in ogni caso l’elemento cruciale della formazione resta l’accurata progettazione, sia rispetto agli obiettivi aziendali, sia rispetto all’engagement dei destinatari affinché si tramuti in nuovi comportamenti e risultati; in questa cornice le varie soluzioni devono essere valutate nel più corretto balance strumentale per massimizzarne l’efficacia”.